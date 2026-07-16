Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+22°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2026 1:46

В двух районах Кемерова на несколько часов погаснут светофоры

В Кемерове 16 июля временно отключат светофоры
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: администрация Кемерова.

Фото: администрация Кемерова.

Сегодня, 16 июля, в Заводском и Центральном районах Кемерова временно не будут работать светофоры. Об этом сообщили в администрации города.

Отключение электроэнергии связано с проведением плановых ремонтных работ. Ограничения будут действовать в течение трех часов - с 09.00 до 12.00.

Под отключение попали два участка: перекресток улицы Базовой и улицы Камышинской, а также район дома №14 на проспекте Московском.

Автомобилистов и пешеходов призывают быть предельно внимательными и осторожными, а водителям при проезде этих участков необходимо руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.

Ранее мы писали, что новые меры безопасности вводят в Кузбассе, а еще в 15 районах Кузбасса досрочно завершили первые этапы ремонта дорожной сети.