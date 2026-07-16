В двух районах Кемерова на несколько часов погаснут светофоры

Фото: администрация Кемерова.

Сегодня, 16 июля, в Заводском и Центральном районах Кемерова временно не будут работать светофоры. Об этом сообщили в администрации города.

Отключение электроэнергии связано с проведением плановых ремонтных работ. Ограничения будут действовать в течение трех часов - с 09.00 до 12.00.

Под отключение попали два участка: перекресток улицы Базовой и улицы Камышинской, а также район дома №14 на проспекте Московском.

Автомобилистов и пешеходов призывают быть предельно внимательными и осторожными, а водителям при проезде этих участков необходимо руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.

Ранее мы писали, что новые меры безопасности вводят в Кузбассе, а еще в 15 районах Кузбасса досрочно завершили первые этапы ремонта дорожной сети.