В Кузбассе назвали главную причину получения детской инвалидности

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По итогам 2025 года в Кузбассе профилактическими медосмотрами удалось охватить 100% детского населения. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам ребенка по региону.

Общее число детей-инвалидов в регионе выросло до 14 107 человек. По информации Главного бюро медико-социальной экспертизы, в структуре первичной детской инвалидности на первое место вышли психические расстройства и нарушения поведения, на долю которых приходится 27% всех случаев. Второе место занимают болезни нервной системы (26%), а на третьем закрепились эндокринные нарушения, в основном за счет инсулинзависимого сахарного диабета.

При этом в регионе наметилась позитивная тенденция: снижается число детей, впервые признанных инвалидами из-за ДЦП и врожденных пороков развития, а также сокращается заболеваемость туберкулезом.

Ранее мы писали, что новые меры безопасности вводят в Кузбассе, а еще в 15 районах Кузбасса досрочно завершили первые этапы ремонта дорожной сети.