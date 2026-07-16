Кемеровские врачи впервые спасли пациента с помощью уникальной щадящей операции

Фото: соцсети Андрея Тарасова.

Кузбасские врачи впервые провели сложнейшую малоинвазивную операцию на сосудах, чтобы спасти 62-летнего жителя поселка Топки от повторного смертельного инсульта. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

После первого перенесенного ишемического инсульта у мужчины обнаружили критическое сужение обеих сонных артерий - на 95% и 75%. Ситуацию осложняла нестабильная бляшка, перекрывавшая кровоток.

Обычная открытая операция под общим наркозом была слишком опасна из-за сопутствующих болезней пациента. В итоге специалисты Кузбасского кардиодиспансера выбрали поэтапное стентирование. Это щадящая методика, при которой врач через небольшой прокол вводит стент, расширяющий сосуд и восстанавливающий кровоток. Первую для клиники подобную операцию под местной анестезией успешно провел эндоваскулярный хирург Данил Наумов.

После этого пациент две недели восстанавливался под наблюдением сердечно-сосудистого хирурга Никиты Загородникова и уже готовится к выписке домой.

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