В Кузбассе 13 детей свели счеты с жизнью в прошлом году

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с суицидальным поведением среди подростков в Кузбассе остается напряженной. Об этом сообщается в отчете уполномоченного по правам ребенка в регионе.

За 2025 год в регионе зарегистрировано 119 попыток самоубийства среди несовершеннолетних, из которых 13 закончились трагически (четыре случая произошли в Кемерове, по два - в Новокузнецке, Прокопьевске и Тайге, по одному - в Мариинском, Осинниковском и Беловском округах).

Эксперты подчеркивают, что суицидальные наклонности - это крик ребенка о помощи. Огромную роль в спасении жизней играет единый Общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122. За год специалисты службы приняли 787 обращений по теме суицида, почти полторы тысячи звонков о травле сверстников и сотни жалоб на насилие. Служба работает полностью анонимно, бесплатно и круглосуточно, помогая детям и их родителям справляться с самыми тяжелыми кризисами.

Ранее мы писали, что новые меры безопасности вводят в Кузбассе, а еще в Кузбассе назвали главную причину получения детской инвалидности.