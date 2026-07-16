В Кузбассе лихач на мотоцикле заработал восемь штрафов за одну поездку

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе дорожные полицейские задержали 35-летнего мотоциклиста после затяжной погони. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Инспекторы ДПС заметили водителя без шлема, но на требование остановиться он лишь прибавил газ. Пытаясь скрыться, мужчина грубо нарушал правила: летел на красный свет, выезжал на встречную полосу, а в конце попытался уйти от преследования по грунтовой дороге в поле, где его и настиг патруль. Выяснилось, что у гонщика не было прав нужной категории, а сам байк не стоял на учете. К тому же нарушитель оказался сильно пьян - алкотестер показал 0,679 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Теперь любителю острых ощущений грозит штраф более 68 тысяч рублей, на него составили восемь административных протоколов, а его мотоцикл отправили на штрафстоянку.

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