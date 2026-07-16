Из-за нарушений на кассах кузбасские бизнесмены попали под суд

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В Гурьевском районе специалисты Роспотребнадзора через суд заставили местных предпринимателей соблюдать правила продажи маркированных товаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В первом полугодии 2026 года инспекторы выявили грубые нарушения кассового режима у четырех бизнесменов: ИП Пуряева, ИП Чумаковой, ИП Бакланова и ИП Логуновой. Они продавали воду, молочную продукцию, пиво и одежду без обязательной автоматической проверки кодов в государственной системе «Честный знак». Этот режим блокирует продажу просроченных или некачественных товаров, но коммерсанты долгое время игнорировали предупреждения.

В результате Гурьевский городской суд полностью удовлетворил иски к Пуряеву и Чумаковой - они уже исправили нарушения. Предприниматель Бакланов, не желая налаживать работу системы и устранять нарушения, приведшие к продаже просрочки, просто закрыл свое ИП. Дело в отношении Логуновой сейчас находится на рассмотрении.

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