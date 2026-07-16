В Кузбассе участились преступления против половой неприкосновенности детей

Фото: архив "КП". Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе за 2025 год снизилось общее число преступлений против несовершеннолетних - с 2 688 до 2 546 случаев. Об этом говорится в отчете детского омбудсмена Кузбасса.

Количество погибших от рук преступников детей также сократилось с 70 до 51 человека.

Однако полицейские фиксируют опасную тенденцию: число особо тяжких преступлений против детей выросло со 145 до 180, а посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних стало больше на 10 случаев (всего 303 преступления, в которых пострадали 311 детей).

Растет и криминальная активность самих подростков: зафиксировано 866 преступлений, в основном это кражи (66,5%) и незаконный оборот наркотиков (17,8%).

Кроме того, актуальной проблемой остаются побеги: за год полиция разыскивала 1 234 ребенка, ушедших из дома или соцучреждений.

Ранее мы писали, что в Кузбассе 13 детей свели счеты с жизнью в прошлом году, а еще в Кузбассе назвали главную причину получения детской инвалидности.