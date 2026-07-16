В Кузбассе к выборам подготовят около 16 тысяч членов избирательных комиссий

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе полным ходом идет подготовка к единому дню голосования, который пройдет по всей стране с 18 по 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В регионе запланировано 18 избирательных кампаний, главной из которых станут выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Обеспечивать порядок и прозрачность на участках будут около 16 тысяч членов участковых и территориальных комиссий.

Для них подготовили масштабную учебную программу из 39 тематических модулей. Специалисты изучают избирательное право, тонкости работы с документами и оттачивают навыки вежливого общения с гражданами в рамках проекта «ИнформУИК» для проведения подомовых обходов. Председатель областного избиркома Светлана Демидова уточнила, что главная цель обучения - добиться безупречной и слаженной работы на каждом избирательном участке.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул, что качество организации выборов и объективность подсчета голосов имеют принципиальное значение для развития страны.

Ранее мы писали, что в Кузбассе 13 детей свели счеты с жизнью в прошлом году, а еще в Кузбассе назвали главную причину получения детской инвалидности.