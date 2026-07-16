Новокузнечанин искусал и ограбил знакомую из-за отказа оплатить ему такси

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке перед судом предстанет 24-летний местный житель, который ограбил и покусал свою знакомую из-за отказа оплатить его поездку на такси. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Инцидент произошел в мае этого года. Молодые люди планировали отправиться в развлекательное заведение, однако в последний момент 23-летняя горожанка передумала. Пьяный приятель потребовал у нее деньги на такси прямо возле подъезда, а получив отказ, пришел в ярость. Он толкнул девушку в спину, схватил за волосы и попытался вырвать сумку. Когда девушка начала сопротивляться, горе-кавалер искусал ей руки, ударил, забрал тысячу рублей и скрылся.

Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам. К настоящему моменту фигурант полностью возместил ущерб, а уголовное дело по статье «Грабеж» направлено в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Кузбассе 13 детей свели счеты с жизнью в прошлом году, а еще в Кузбассе назвали главную причину получения детской инвалидности.