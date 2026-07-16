Обещала банкротство и компенсации за ветхое жилье: в Кузбассе поймали юриста-гастролершу

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В Киселевске перед судом предстанет 47-летняя жительница Кемерова, которая несколько лет обманывала клиентов под видом оказания юридических услуг. Об этом сообщает полиция Кузбасса.

От действий лжеюристки пострадали восемь жителей Киселевска в возрасте от 34 до 60 лет. По данным следствия, с марта 2022-го по май 2025 года обвиняемая арендовала офис и обещала горожанам профессиональную помощь, изначально не планируя ничего делать. Она регулярно брала у клиентов деньги под разными предлогами, а затем просто переставала выходить на связь.

Так, одна из пострадавших, 50-летняя женщина, обратилась к ней, чтобы оформить компенсацию за снос ветхого жилья. Обвиняемая сначала брала деньги якобы за оформление справок, а затем заявила, что проблему придется решать через суд, и потребовала еще 100 тысяч рублей. Всего доверчивая горожанка отдала мошеннице 190 тысяч рублей.

Аналогичным образом женщина обманывала людей, обещав оформить процедуру банкротства или решить другие юридические проблемы. В общей сложности она похитила у клиентов более 530 тысяч рублей. Чтобы скрыться от обманутых людей и полиции, фигурантка закрыла офис и переехала сначала в Прокопьевск, а затем в Кемерово, где в феврале ее и задержали сотрудники уголовного розыска.

К настоящему моменту следователи завершили расследование, уголовное дело направлено в суд. За мошенничество женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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