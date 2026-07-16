В Кузбассе осужденная за издевательства над ребенком опекун обжаловала приговор

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В Кемеровском областном суде рассмотрели апелляционные жалобы по делу опекунши из Мариинска, которая была приговорена к 4 годам колонии за издевательства над 6-летним ребенком. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Женщина избивала девочку ремнем и фрагментом швабры, также однажды ударила лбом о кухонный стол. Кроме того, она заставляла ребенка подолгу стоять в холодном помещении, приседать с книгой в руках, спать у входной двери. Суд назначил опекунше 4 года колонии общего режима и обязал выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

После вынесения приговора его обжаловали обе стороны. Осужденная просила отменить наказание, а обвинитель, наоборот, увеличить срок заключения и размер компенсации до миллиона рублей.

Но в итоге судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда оставила приговор без изменения.

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