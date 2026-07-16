Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове появилось еще одно святящееся дерево: светильник украсил бульварную часть улицы Патриотов ближе к пересечению с улицей Двужильного. Об этом сообщили в городской администрации.

Этим летом на бульваре также установят новые скамейки. Все работы выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, что подобный уличный торшер также был установлен в Кировском районе.

Ранее мы писали, что жительница Кузбасса оказалась в больнице из-за укуса насекомого, а также в минздраве рассказали, сколько человек пострадали от последствий жары с начала лета.