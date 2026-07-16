В Новокузнецке на Запсибе запустили новый комплекс разливочных машин

Фото: пресс-служба АПК.

В преддверии Дня металлурга на Запсибе ввели в эксплуатацию новый комплекс разливочных машин. Производительность — 800 тысяч тонн чугуна в год, в полтора раза выше, чем у прежнего агрегата. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Новые разливочные машины оснащены современными системами аспирации, которые улавливают газ и пыль в зоне разливки. Высокий уровень автоматизации делает производство стабильнее и безопаснее.

«Проект по строительству двух разливочных машин важен и для ЗСМК, и для всей металлургической отрасли Кузбасса. Это и улучшение условий труда работников, и снижение экологической нагрузки на город. Но особенно значимо, что все оборудование здесь — отечественного производства. Мы не просто замещаем зарубежные аналоги, а наращиваем собственный технологический и производственный потенциал», - сказал губернатор Илья Середюк.

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