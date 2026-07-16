Угнал, выпил, в тюрьму: Кузбасса будут судить парня, забравшего чужую машину

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В Ленинск-Кузнецком округе будут судить 19-летнего парня, обвиняемого в угоне автомобиля. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В апреле этого года молодой человек, будучи нетрезвым, разбил стекло автомобиля ВАЗ-21093, прикованного во дворе, и забрался в салон. Затем завел машину с помощью оставленного ключа зажигания и поехал кататься. По дороге в Полысаево автомобиль заглох – угонщик бросил его и сбежал.

На молодого человека завели уголовно дело. Теперь он может лишиться свободы на 5 лет.

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