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НовостиПроисшествия16 июля 2026 8:47

Угнал, выпил, в тюрьму: Кузбасса будут судить парня, забравшего чужую машину

В Кузбассе 19-летний парень может лишиться свободы на 5 лет из-за пьяной выходки
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинск-Кузнецком округе будут судить 19-летнего парня, обвиняемого в угоне автомобиля. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В апреле этого года молодой человек, будучи нетрезвым, разбил стекло автомобиля ВАЗ-21093, прикованного во дворе, и забрался в салон. Затем завел машину с помощью оставленного ключа зажигания и поехал кататься. По дороге в Полысаево автомобиль заглох – угонщик бросил его и сбежал.

На молодого человека завели уголовно дело. Теперь он может лишиться свободы на 5 лет.

Ранее мы писали, что жительница Кузбасса оказалась в больнице из-за укуса насекомого, а также в минздраве рассказали, сколько человек пострадали от последствий жары с начала лета.