Названа дата проведения «Симфоночи на Томской Писанице»

Фото: минкульт Кузбасса.

Седьмая по счету «Симфоночь на Томской Писанице» состоится 25 июля. Об этом сообщили в министерстве культуры Кузбасса.

«Симфоночь на Томской Писанице» - это фестиваль популярной классической музыки. На сцене под звездным небом выступят Губернаторский симфонический оркестр, солисты филармонии Кузбасса и Музыкального театра имении А.К Боброва. В числе исполнителей - сопрано Наталья Кузнецова и Ольга Музыкова, баритон Олег Маликов, меццо-сопрано Марина Кипинган и тенор Вячеслав Соболев. Начало в 17.00.

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