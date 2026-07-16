Губернатор Кузбасса наградил лучших металлургов

Фото: пресс-служба АПК.

В преддверии Дня металлурга губернатор Илья Середюк поздравил ветеранов и работников отрасли с профессиональным праздником. Торжественный прием состоялся в Новокузнецке, куда съехались сталевары из Кемерова, Таштагола, Анжеро-Судженска, Гурьевска и Юрги.

Федеральные и областные награды из рук главы региона получили 113 человек.

«Кузбасс сегодня — флагман отечественной металлургии. Несмотря на серьезные вызовы, наши металлургические предприятия ведут модернизацию производств, запускают новые виды конкурентоспособной продукции, в том числе сплавов», — подчеркнул Илья Середюк, добавив, что главным богатством отрасли остаются люди.

Ранее мы писали, что жительница Кузбасса оказалась в больнице из-за укуса насекомого, а также в минздраве рассказали, сколько человек пострадали от последствий жары с начала лета.