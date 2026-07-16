Фото: соцсети Евгения Бойко.

В Кузбассе с начала года не произошло ни одного лесного пожара. Об этом сообщил министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Евгений Бойко.

С начала пожароопасного сезона в регионе было зафиксировано 310 термических точек, однако все они были оперативно отработаны службами.

Тем не менее, жаркая погода не дает расслабиться. В семи лесничествах — Беловском, Ижморском, Мариинском, Тяжинском, Чебулинском, Яйском и Яшкинском — прогнозируется 4-й (повышенный) класс пожарной опасности. Поэтому патрулирование лесов усилено.

По словам министра, для защиты используется наземный контроль. Лесопожарные бригады в составе 418 человек работают по 235 маршрутам протяженностью более 222 тысяч километров. С этого года им помогают 14 квадрокоптеров, чей общий налет составил уже 31 час. Также для патрулирования используется авиация. Два самолета несут дежурство по двум маршрутам общей протяженностью 864 км. Их налет составил 225 часов.

«Особое внимание — местам массового отдыха граждан, участкам у дорог, сельхозугодьям и границам населенных пунктов. Проведено 5689 мероприятий по 780 маршрутам. Такая системная работа дает результат. Нарушители привлекаются к ответственности: вынесено 4 предостережения юридическим лицам за непроведение противопожарных мероприятий; к административной ответственности привлечено 15 лиц; наложено 11 штрафов на общую сумму 1 млн 780 тысяч рублей», - сообщил Евгений Бойко.

Ранее мы писали, что жительница Кузбасса оказалась в больнице из-за укуса насекомого, а также в минздраве рассказали, сколько человек пострадали от последствий жары с начала лета.