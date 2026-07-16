Росстат: цены на бензин в Кузбассе одни из самых низких в Сибири

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Автомобильное топливо в Кузбассе оказалось одним из самых доступных в Сибири. Об этом заявили в Росстате. Средняя стоимость бензина в области меньше 69 рублей – 68,89 руб. за литр.

Самый популярный вид топлива – АИ-92 – стоит в среднем по 65,08 руб. за литр. Дешевле он только в Омской области, и то ненамного. В остальных регионах СФО стоимость бензина этой марки перешагнула отметку 70 рублей и даже 80 рублей, а в Тыве приблизилась к 115 рублям за литр.

Бензин марки АИ-95 стоит в Кузбассе 71,62 руб. за литр. Это ниже, чем в восьми субъектах СФО.

Цены на солярку установились на уровне 86,64 рубля. Дешевле заправиться можно только в Омске.

Напомним, что в Кузбассе сформирован оперативный штаб для принятия решений по стабилизации ситуации с топливом и сокращению очередей на АЗС. Также для жителей начал работу чат-бот «Топливный Гид Кузбасса», где можно получить актуальную информацию по ценам и наличию бензина.