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НовостиЧто происходит16 июля 2026 10:37

В Кемерове мать избила сына, который не смог выпить таблетку: СК начал проверку

СК проверяет избиение ребенка матерью в Кемерове
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
СК проверяет избиение ребенка матерью в Кемерове.

СК проверяет избиение ребенка матерью в Кемерове.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во время мониторинга соцсетей следователи выявили информацию о том, что в Кемерове женщина на улице применила физическую силу к своему малолетнему сыну. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В публикации говорится, что женщина грубо обругала и избила своего ребенка посреди улицы из-за того, что он не мог выпить таблетку. По этому факту следователи начали процессуальную проверку. Сейчас выясняют все детали случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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