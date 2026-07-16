В Кемерове мать избила сына, который не смог выпить таблетку: СК начал проверку

СК проверяет избиение ребенка матерью в Кемерове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во время мониторинга соцсетей следователи выявили информацию о том, что в Кемерове женщина на улице применила физическую силу к своему малолетнему сыну. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В публикации говорится, что женщина грубо обругала и избила своего ребенка посреди улицы из-за того, что он не мог выпить таблетку. По этому факту следователи начали процессуальную проверку. Сейчас выясняют все детали случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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