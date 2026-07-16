Погода в Кузбассе 17 июля 2026 года: до +28 градусов и дожди

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 17 июля 2026 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 17 июля 2026 года. Обещают, что будет облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные дожди, местами грозы, днем кратковременные дожди, местами сильные, местами грозы, град. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +15…+20 градусов, местами +9…+14 градусов. Днем ожидается +23…+28 градусов, местами +16…+21 градус. Ветер обещают юго-западный, ночью 3–8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 4–9 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Погода в Кемерове 17 июля 2026 года

В пятницу, 17 июля 2026 года, в Кемерове будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +16…+18 градусов. Днем будет +23…+25 градусов. Ветер обещают юго-западный, ночью 3–8 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 17 июля 2026 года

В пятницу, 17 июля 2026 года, в Новокузнецке будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью покажет до +18 градусов. Днем ожидается до +24 градусов. Ветер обещают юго-западный, 5 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Ранее мы писали, что жительница Кузбасса оказалась в больнице из-за укуса насекомого, а также в минздраве рассказали, сколько человек пострадали от последствий жары с начала лета.