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НовостиЧто происходит16 июля 2026 10:56

Каждый третий утонувший в Сибири был пьян

В МЧС Кузбасса рассказали, как проходит купальный сезон в СФО
Анастасия СЕРГЕЕВА
В МЧС Кузбасса рассказали, как проходит купальный сезон.

В МЧС Кузбасса рассказали, как проходит купальный сезон.

Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала лета в реках и озерах Сибири утонули 163 человека, треть из них предположительно находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса

Среди погибших 39 детей. Шестерых несовершеннолетних специалистам удалось спасти – во всех случаях школьники были либо одни на водоеме, либо взрослые потеряли за ними контроль.

Что касается Кузбасса, то, по словам главного государственного инспектора по маломерным судам Ярослава Максимова, начало купального сезона в регионе сместилось из-за продолжительного паводка. Река Томь остается полноводной до сих пор. Сказалась и жаркая погода: люди начали купаться в еще не прогретой воде, что грозит судорогами и остановкой сердца.

Специалист посоветовал устанавливать для детей на дачах бассейны - они намного безопаснее открытых водоемов.

Ранее мы писали, что к выходным в Кузбасс придут дожди, но теплая погода сохранится.