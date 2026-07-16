150 тысяч рублей и не только: в Новокузнецке задержали рецидивиста за кражу из частного дома

В Новокузнецке полицейские задержали мужчину за кражу из частного дома. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

47-летний житель Новокузнецка обратился в полицию с заявлением о краже. Неизвестный проник в его дом и украл деньги и имущество на сумму 170 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого - 49-летнего мужчину с судимостью. Злоумышленник проник в дом через незакрытое окно, пока хозяин отсутствовал. Он украл два велосипеда, электропилу и 150 тысяч рублей наличными, а затем скрылся. Похищенное он планировал продать, но не успел.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские изъяли украденное и вернут его владельцу.

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