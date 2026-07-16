В Кузбассе поймали девушку, ранившую знакомого осколком бутылки в сауне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Междуреченске сотрудники Росгвардии задержали девушку, нанесшую резаное ранение своему знакомому. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Утром росгвардейцы прибыли в сауну на улице Партизанской по сигналу о конфликте. Там они обнаружили молодого человека с раной на ребрах и девушку, которая, по предварительным данным, нанесла ему травму. 21-летнюю жительницу задержали с признаками алкогольного опьянения.

Компания знакомых отдыхала в сауне и употребляла спиртное. Между девушкой и одним из мужчин возник словесный конфликт, во время которого она ранила его осколком бутылки. Один из очевидцев сообщил о происшествии экстренным службам. Прибывшие медики оказали пострадавшему помощь на месте.

Росгвардейцы передали задержанную сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Все обстоятельства инцидента выясняются. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

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