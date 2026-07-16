В Кузбассе задержали мужчину, обокравшего знакомую после вечера в баре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Междуреченске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который похитил телефон у своей знакомой после совместного отдыха. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Вечером на проспекте Коммунистическом патруль Росгвардии заметил мужчину, похожего на разыскиваемого. Стражи порядка остановили 23-летнего жителя, который был пьян. Его задержали для выяснения обстоятельств.

По предварительным данным, молодые люди вместе отдыхали в баре, а затем зашли в супермаркет. В магазине мужчина выхватил смартфон у 29-летней женщины и убежал. Владелица телефона сообщила о краже в полицию.

Росгвардейцы передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства. Все обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки примут решение в соответствии с законом.

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