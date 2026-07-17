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НовостиОбщество17 июля 2026 2:14

Мэр Кемерова показал архитектурную подсветку на Притомском путепроводе

В Кемерове начали тестировать архитектурную подсветку в районе Кузбасского моста
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

В Кемерове начали тестировать архитектурную подсветку на Притомском путепроводе. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

Создание архитектурной подсветки - это завершающий этап капитального ремонта Кузбасского моста. Пока она появилась на Притомском путепроводе, но вскоре также будет установлена на основном пролетном строении переправы.

Напомним, что капитальный ремонт Кузбасского моста выполняется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее мы писали, что кемеровчане смогут бесплатно увидеть выставку импрессионистов в музее ИЗО, а также у двух женщин обнаружили рак груди во время планового осмотра.