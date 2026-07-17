В Кузбассе преобразится 50 общественных пространств

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кузбассе по программе «Твой Кузбасс — твоя инициатива» преобразится 50 общественных пространств. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Какие объекты обновить в первую очередь, решают сами жители. В этом году они проголосовали, в том числе за ремонт хоккейной коробки в пгт Яя, благоустройство сельских домов культуры в Раздольном и Сосновке, создание Сада памяти героям СВО в Чебулинском округе.

«Для нас принципиально важно, чтобы люди видели реальные результаты своего участия. Проект «Твой Кузбасс — твоя инициатива» дает каждому возможность внести вклад в развитие родного города или села, а наша задача — обеспечить качественное и своевременное выполнение всех работ», - отметил Илья Середюк.

Ранее мы писали, что кемеровчане смогут бесплатно увидеть выставку импрессионистов в музее ИЗО, а также у двух женщин обнаружили рак груди во время планового осмотра.