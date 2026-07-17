Прокуратура помогла диабетику из Кузбасса получить льготные тест-полоски

Жительница Кузбасса не могла получить льготное лекарство в аптеке. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Больной жительнице Ижморского района предоставили льготные медицинские изделия только после вмешательства прокуратуры. Об инциденте рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Женщина страдает диабетом, и ей бесплатно положены лекарства и тест-полоски для измерения уровня сахара в крови. Однако с марта по апрель 2026 года льготные тест-полоски в аптеке отсутствовали.

Прокуратура внесла главному врачу ГБУЗ «Ижморская районная больница» представление об устранении выявленных нарушений. После этого женщине предоставили необходимые медицинские изделия.

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