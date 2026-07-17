Долги от 40 до 500 тысяч рублей: в Кузбассе приставы провели рейд по неплательщикам за услуги ЖКХ

Фото: ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

В Кузбассе в результате рейдов наложено 168 арестов на имущество должников по услугам ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

Судебные приставы совместно с сотрудниками управляющих компаний наведались в гости к кузбассовцам, в отношении которых возбуждены исполнительные производства из-за просроченных коммунальных платежей. Всего посетили более 2 400 неплательщиков, долги которых варьируются от 40 до 500 тысяч рублей.

По результатам рейдов приставы наложили 168 арестов на имущество должников, а также оставили повестки об обязательной явке к сотрудникам ведомства для решения вопроса о погашении задолженности.

«Стоит отметить, что уже на следующий день благодаря принятым мерам граждане начали обращаться к судебным приставам для оплаты задолженностей», - рассказали в ведомстве.

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