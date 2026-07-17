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НовостиЧто происходит17 июля 2026 4:42

Житель Кузбасса получил срок за вырубку леса

Житель Кузбасса без разрешения вырубил пихту и осину на 167 тысяч рублей
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таштагольсом округе суд вынес приговор мужчине, который организовал незаконную рубку леса в особо крупном размере. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Вместе с двумя приятелями тяштоголец вырубил рядом с поселком Усть-Кабырза деревья пород пихта и осина. При этом никаких разрешительных документов у мужчины не было. Древесину соучастники планировали продать. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 167 218.

В суде мужчина не признал вину, утверждая, что лишь перевозил знакомых на снегоходе, а древесину они заготавливали для личных нужд. Однако его слова опровергли показания свидетелей и заключения специалистов лесничества.

Суд приговорил таштагольца к трем годом лишения свободы условно и обязал выплатить причиненный ущерб.

Ранее мы писали, что кемеровчане смогут бесплатно увидеть выставку импрессионистов в музее ИЗО, а также у двух женщин обнаружили рак груди во время планового осмотра.