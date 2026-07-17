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НовостиОбщество17 июля 2026 4:50

«Ночь сказителей»: в Кузбассе у подножья горы Мрас–Су пройдет этнофестиваль

Сказители Сибири выступят на этнофестивале в Кузбассе
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Культура Кузбасса.

Фото: Культура Кузбасса.

18 июля у подножья горы Мрас–Су пройдет этнофестиваль «Ночь сказителей «Кай Ээзи». Об этом сообщает паблик «Культура Кузбасса».

На праздник соберутся современные кайчи из Кузбасса, Республики Алтай и Хакасии – это народные сказители, хранители мифов и легенд. Слушая их и песни, гости смогут окунуться в мир таинственных преданий. Также в программе - ремесленные мастер-классы, выставки, национальные спортивные игры для детей. Начало в 19:00.

Ранее мы писали, что кемеровчане смогут бесплатно увидеть выставку импрессионистов в музее ИЗО, а также у двух женщин обнаружили рак груди во время планового осмотра.