Губернатор Кузбасса поручил главам территорий обеспечить селян горючим

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк на совещании с главами сельскохозяйственных территорий региона поручил обеспечить селян горючим. Об этом сообщает пресс-служба АПК.

Тема запасов топлива и своевременной поставки ГСМ всем аграрным предприятиям стала ключевой на совещании. По словам главы Кузбасса, дефицит топлива не должен сказаться на обеспечении продовольственной безопасности региона.

«По договоренности с федеральным центром Кузбасс получит на эти цели дополнительно 20 тысяч тонн дизельного топлива. Глав территорий прошу в непрерывном режиме контролировать поставки селянам в соответствии с ранее определенными потребностями», — подчеркнул Илья Середюк.

Он также рекомендовал руководителям муниципалитетов включиться в работу регионального штаба по мониторингу за топливным рынком - это поможет ускорить отработку заявок от аграгиев на местах.

К уборке урожая в Кузбассе планируют приступить во второй декаде августа. Сейчас к ней готовят 1200 зерноуборочных комбайнов и более 300 сушильных комплексов.

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