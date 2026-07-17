Минздрав Кузбасса дал чек-лист для походной аптечки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство здравоохранения Кузбасса призвало жителей региона ответственно подходить к подготовке к выездам на природу - в лес, в горы или на пикник. В ведомстве напомнили: вдали от города помощь скорой может прийти не сразу, поэтому важно заранее собрать походную аптечку.

В базовый набор, который поможет справиться с самыми распространенными неприятностями в пути, специалисты рекомендуют включить:

- Средства от травм и порезов: бинт, пластыри, марлевые салфетки, а также жгут и пинцет.

- Антисептики для обработки ран: перекись водорода, хлоргексидин или йод.

- Препараты от боли и температуры: ибупрофен или парацетамол.

-Средства от аллергии и укусов: антигистаминные препараты и крем от зуда.

- Сорбенты - на случай отравления.

- Защитные средства: солнцезащитный крем с SPF 30-50 и репелленты.

Кроме того, в минздраве советуют обязательно проверить срок годности всех лекарств. Тем, кто принимает препараты по рецепту, рекомендуется взять их с запасом. Для хранения аптечки лучше использовать сухой контейнер, а лекарства, чувствительные к жаре, держать в термосумке.

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