В Кемерове усилена работа по профилактике пожаров

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области - Кузбассу.

В Кемерове усилили работу по профилактике пожаров. Об этом сообщили в администрации города.

Чтобы выявить и пресечь нарушения пожарной безопасности, проводятся дополнительные проверки жилых объектов. Особое внимание уделяется местам общего пользования, бесхозным постройкам и эксплуатируемым зданиям и сооружениям.

Жителям напоминают, что нужно вовремя менять электропроводку и не перегружать сеть. Кроме того, усилили контроль за своевременным вывозом и утилизацией горючих отходов, мусора, тары.

Ранее мы писали, что кемеровчане смогут бесплатно увидеть выставку импрессионистов в музее ИЗО, а также у двух женщин обнаружили рак груди во время планового осмотра.