В Кемерове поймали парня, который украл тележку с продуктами из гипермаркета

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Кемерове полицейские задержали парня за кражу тележки с продуктами из гипермаркета. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В полицию обратился представитель магазина. Он рассказал, что посетитель похитил товаров на около 20 тысяч рублей. Сотрудники службы безопасности остановили злоумышленника. Полицейские уголовного розыска задержали 21-летнего жителя, он был доставлен в отдел полиции.

Полицейские выяснили, что парень сложил в тележку мясо, овощи, полуфабрикаты, напитки и средства гигиены. Затем он пошел к кассе самообслуживания, отсканировал продукты, сложил обратно в тележку, не оплатив, прошел мимо кассы. Но уйти ему не удалось: его заметили работники магазина. На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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