В кузбасской колонии сыграли двойную свадьбу

Фото: ГУФСИН Кузбасса.

Сразу две пары зарегистрировали свои отношения в исправительной колонии № 5. Об этом сообщили в ГУФСИН Кемеровской области.

Для сотрудников пенитенциарной системы подобные события не редкость, однако двойная регистрация брака происходит не часто.

В колонию приехал сотрудник ЗАГСа для официальный регистрации отношений. Молодожены обменялись кольцами и получили свидетельства о браке. Подарком для новобрачных стали трехдневное свидание.

В администрации учреждения отметили, что создание семьи является одним из мощнейших факторов успешной ресоциализации. Женатые осужденные стремятся освободиться досрочно, поэтому соблюдают режим. А после выхода на свободу быстрее находят работу и реже возвращаются к криминальному прошлому.

Ранее мы писали, что в минобре Кузбасса ответили на вопрос о приеме школьников в 10-ый класс, а также более 24 тысяч кузбассовцев обратились за помощью из-за укусов клещей.