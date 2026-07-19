Илья Середюк поздравил кузбассовцев с Днем металлурга.

В День металлурга губернатор Кузбасса Илья Середюк обратился с поздравлением к работникам и ветеранам металлургического комплекса региона.

Как отметил глава региона, в металлургической отрасли Кузбасса сегодня трудятся более 38 тысяч профессионалов. Их труд обеспечивает страну сталью, чугуном, рельсами и другой продукцией, качество которой известно далеко за пределами региона.

Несмотря на сложные обстоятельства, кузбасские металлурги продолжают наращивать производственные показатели и укреплять технологическую независимость страны. Важным достижением стало то, что Западно-Сибирский электрометаллургический завод первым в России освоил выпуск уникальных сплавов - ранее их приходилось закупать за рубежом.

Значительный вклад в развитие отрасли вносят и другие предприятия региона. Так, компания «Кузнецкие ферросплавы» расширяет линейку наукоемкой продукции. Металлургический комбинат ввел в эксплуатацию две новые разливочные машины в доменном цехе - благодаря этому совокупная мощность производства выросла в полтора раза по сравнению с прежними показателями.

По словам губернатора, у Кузбасса есть все необходимое для дальнейшего развития металлургии: мощная производственная база, сильная научная школа и огромный опыт модернизации. Однако главным богатством отрасли Илья Середюк назвал самих работников - именно благодаря их профессионализму кузнецкий металл остается национальной гордостью России и надежным фундаментом экономической мощи и обороноспособности страны.

В завершение поздравления глава региона поблагодарил металлургов и ветеранов отрасли за самоотверженный труд и весомый вклад в развитие Кузбасса, пожелав им крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия.

Ранее мы писали, что в Кузбассе нормализуется ситуация с очередями на АЗС, а также более 24 тысяч кузбассовцев обратились за помощью из-за укусов клещей.