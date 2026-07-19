В Кемерове полицейские задержали грабителя комиссионного магазина

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Кемерове в полицию обратилась 19-летняя работница комиссионного магазина. Она рассказала, что неизвестный украл мобильный телефон. Ущерб составил более 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские задержали 19-летнего кемеровчанина. Злоумышленник пришел в магазин под видом покупателя. Он попросил показать телефон. Когда продавец отвлеклась, грабитель взял гаджет и направился к выходу. Женщина попыталась остановить его, но налетчик вырвался и сбежал. Телефон он сдал в ломбард за 6500 рублей.

Теперь подозреваемого обвиняют в грабеже. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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