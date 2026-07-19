В Кузбассе осудят 72-летнего водителя, сбившего пенсионерку на «зебре»

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Киселевске завершили расследование уголовного дела против 72-летнего жителя. Ему предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Авария произошла в августе прошлого года на улице Краснобродской. На место прибыли госавтоинспекторы.

Следствие установило, что водитель ВАЗ-2107 не соблюдал скоростной режим и не учел погодные условия. Он не уступил дорогу 61-летней женщине, переходившей дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.

Пострадавшую госпитализировали с травмами. Судебно-медицинская экспертиза показала, что пенсионерке причинен тяжкий вред здоровью.

Сейчас дело передано в Киселевский городской суд. Обвинение предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Кузбассе нормализуется ситуация с очередями на АЗС, а также за неделю кузбассовцы отдали мошенникам более 19 млн рублей.