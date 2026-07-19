Погода в Кузбассе 20 июля 2026 года: до +28 градусов и дожди

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 20 июля 2026 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 20 июля 2026 года. Обещают, что будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, по северу преимущественно без осадков, местами туманы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов. Днем ожидается +23…+28 градусов. Ветер обещают северо-восточный, 2–7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Погода в Кемерове 20 июля 2026 года

В понедельник, 20 июля 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +13…+15 градусов. Днем будет +25…+27 градусов. Ветер обещают северо-восточный, 2–7 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 20 июля 2026 года

В понедельник, 20 июля 2026 года, в Новокузнецке будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью покажет до +18 градусов. Днем ожидается до +26 градусов. Ветер обещают северный, 3 метра в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Ранее мы писали, что в Кузбассе нормализуется ситуация с очередями на АЗС, а также за неделю кузбассовцы отдали мошенникам более 19 млн рублей.