В Новокузнецке задержали женщину, повредившую дверь соседки после замечания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали 44-летнюю женщину, которая повредила входную дверь квартиры своей соседки после замечания. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Ночью экипаж Росгвардии прибыл по вызову о нарушении общественного порядка в многоквартирный дом на улице Архитекторов. На месте 49-летняя женщина указала на подозреваемую. Для выяснения обстоятельств стражи порядка задержали женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, соседка сделала замечание из-за громкой музыки. Женщина пришла к квартире обидчицы, но та не открыла дверь. Тогда задержанная начала бить по двери руками и ногами, повредив ее. Чтобы предотвратить дальнейшие противоправные действия, хозяйка квартиры обратилась в правоохранительные органы.

Росгвардейцы передали задержанную в полицию. После проверки будет принято решение в соответствии с законом.

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