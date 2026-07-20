В Кемерове 23 человека тушили пожар в частном доме

Фото: ГУ МЧС России по Кузбассу.

Накануне в Кемерове произошел пожар в частном жилом доме по адресу: переулок 1-й Нагорный, 9. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре поступило в 22.14. На место прибыли пожарные расчеты, полиция и бригада скорой помощи.

Когда первое подразделение прибыло на место, дом уже горел открытым пламенем. В 22.35 возгорание удалось локализовать, а в 22.41 - полностью ликвидировать. Два человека успели самостоятельно эвакуироваться.

Для борьбы с огнем привлекли 23 сотрудника МЧС и шесть единиц техники. Сейчас выясняются причины пожара и размер ущерба.

Ранее мы писали, что в Кузбассе нормализуется ситуация с очередями на АЗС, а также за неделю кузбассовцы отдали мошенникам более 19 млн рублей.