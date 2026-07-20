Новокузнечанина осудят за 38 микрозаймов по чужим документам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке осудят 21-летнего жителя по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве. Его обвиняют в 38 преступлениях. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу и прокуратуре Кемеровской области.

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Кемеровской области пресекли преступную деятельность молодого человека.

С июня по июль 2023 года парень купил в интернете персональные данные 38 жителей различных регионов страны. Затем он оформил от их имени займы в микрофинансовой организации. Ущерб составил более 310 тысяч рублей. Деньги преступник потратил на покупку одежды, еды и развлечения. Он возместил ущерб в полном объеме. Сейчас дело передано в суд. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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