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НовостиЧто происходит20 июля 2026 3:02

Новокузнечанина осудят за 38 микрозаймов по чужим документам

В Новокузнецке будут судить парня, который оформил 38 микрозаймов по чужим документам
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Новокузнечанина осудят за 38 микрозаймов по чужим документам.

Новокузнечанина осудят за 38 микрозаймов по чужим документам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке осудят 21-летнего жителя по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве. Его обвиняют в 38 преступлениях. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу и прокуратуре Кемеровской области.

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Кемеровской области пресекли преступную деятельность молодого человека.

С июня по июль 2023 года парень купил в интернете персональные данные 38 жителей различных регионов страны. Затем он оформил от их имени займы в микрофинансовой организации. Ущерб составил более 310 тысяч рублей. Деньги преступник потратил на покупку одежды, еды и развлечения. Он возместил ущерб в полном объеме. Сейчас дело передано в суд. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что семейство лосей перебежало шоссе в Кемерове, а также в Кузбассе врачи провели сразу две операции 100-летней пациентке.