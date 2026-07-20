После непогоды в Новокузнецке частные дома остались без света. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Новокузнецка Денис Ильин рассказал в соцсетях о последствиях непогоды в выходные.

За выходные в ЕДДС поступило 334 жалобы от жителей. Люди сообщали об обрыве проводов, отключении электроэнергии, падении веток, протечках кровли и неработающих светофорах. Также было повреждено девять автомобилей.

На утро 20 июля без электричества остаются дома частного сектора по следующим адресам: Чуйская, 14; Благовещенская, 110; Антарктическая, 27; Нагорный, 13; Черемнова, 12а; Симферопольская, 14а; Плоскогорный переулок, 2-7; Кремлевская, 20; 375 км, 65 и 67; Бухтарминская, 34; Суздальская, 3; Крохотная.

Аварийные службы работают на местах, дорожные службы устраняют последствия непогоды.

Ранее мы писали, что семейство лосей перебежало шоссе в Кемерове, а также в Кузбассе врачи провели сразу две операции 100-летней пациентке.