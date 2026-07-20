Фото: администрация города Кемерово.

В Кемерове продолжается реконструкция улицы Мичурина. Об этом сообщает администрация города.

В мэрии отметили, что подрядчик вышел на финальный этап реконструкции улицы Мичурина от Советского проспекта до микрорайона 1а. Почти полностью установлен бортовой камень и поребрики, а также уложен средний слой асфальта от Советского проспекта до проезда к Театральному мосту.

Сегодня на пересечении улицы Мичурина и Советского проспекта специалисты укладывают тротуарную плитку, отсыпают тротуары и соединяют новые пешеходные дорожки с существующими в районе очистных сооружений. Параллельно устанавливают дорожные знаки, тестируют светофоры и готовят основание для финального покрытия, включая монтаж люков.

На следующей неделе начнется укладка верхнего слоя асфальта на проезжей части и тротуарах. После этого подрядчик сделает газоны и нанесет дорожную разметку, а также полноценно заработают светофоры.

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