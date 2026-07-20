«Эстафета успешности». Заключительная стратегическая сессия по трудоустройству людей с инвалидностью в Кузбассе

Фото: Татьяна Морозова.

На площадке Кузбасского регионального института развития профессионального образования им. А. М. Тулеева состоялась заключительная стратегическая сессия программы «Эстафета успешности». Она прошла при поддержке розничной сети «Магнит», организации Everland и Агентства стратегических инициатив. В регионе программу проводил Кузбасский региональный институт развития профобразования им. А. М. Тулеева.

В 2026 году в Кемеровской области — Кузбассе проживает 194,1 тыс. человек с инвалидностью, но уровень их занятости составляет лишь 29,94%. Именно поэтому сессия собрала представителей власти, бизнеса, НКО, образовательных учреждений и служб занятости — чтобы вместе найти решения, которые изменят эту статистику.

Главная тема встречи — развитие инклюзивного трудоустройства и поиск эффективных механизмов взаимодействия для создания доступной и устойчивой среды занятости. В рамках программы участники затронули темы: перспективы развития инклюзивной занятости в регионе; модели трудоустройства; практики работодателей, внедряющих инклюзивный подход в кадровую политику.

Важной частью сессии стала совместная работа представителей власти, бизнеса, НКО и образовательного сообщества. Формат открытого диалога позволил не только обсудить существующие вызовы, но и сформировать предложения для итоговой резолюции по развитию инклюзивного найма в регионе.

В магазинах сети «Магнит» в Кемерово на различных должностях работают люди с инвалидностью. Во время стратегической сессии представители HR-службы ритейлера поделились успешными практиками трудоустройства и адаптации таких сотрудников. Важная часть корпоративной культуры — обучение всего персонала: каждый сотрудник компании проходит программу по этике общения и взаимодействию с покупателями, имеющими инвалидность.

По итогам стратегической сессии будет сформирована комплексная дорожная карта для привлечения соискателей с инвалидностью. Её основу составят пилотные программы массового найма и выстраивание взаимодействия между государством, некоммерческими организациями и бизнесом. Это позволит модернизировать систему трудоустройства, способствующую полной интеграции людей с инвалидностью в профессиональную жизнь Кузбасса и повышению их качества жизни.

В 2026 году Кузбасс присоединился к федеральной программе «Эстафета успешности», стартовавшей в 2025-м. Проект направлен на профессиональную ориентацию, социальную адаптацию и поддержку семей молодых людей с инвалидностью. В 2025–2026 годах программа реализуется в 10 регионах России при участии 150 экспертов. Ключевые темы: самостоятельность, преодоление стереотипов, поиск работы, профессиональный потенциал в регионах, роль семьи, самореализация и принятие инвалидности.

«Эстафета успешности» призвана помочь молодым людям с инвалидностью сделать шаг к независимой жизни, найти путь к самореализации и интегрироваться в профессию. Для их родителей программа предлагает поддержку в выстраивании образовательного процесса, выборе профессии и трудоустройстве. НКО, учебные заведения и эксперты получают инструменты для дальнейшего трудоустройства и адаптации, узнают о мерах поддержки, разрабатывают новые механизмы и лучше понимают факторы устойчивости. Программа не просто завершилась — она дала старт новым возможностям и укрепила веру в потенциал каждого человека.