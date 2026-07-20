Более 660 тысяч мальков ценных пород рыб появились в реках Сибири при поддержке металлургов

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ ЗСМК.

В июле реки Сибири при поддержке ЕВРАЗа пополнились на 5 тысяч мальков нельмы. Эта инициатива - часть планомерной работы ЗСМК по восстановлению биологических ресурсов водных объектов. Всего за прошедшие 5 лет в Обь-Иртышский бассейн (в основном реки Томь и Кондома) за счет средств компании было выпущено более 660 тысяч мальков ценных пород рыб, среди которых нельма, хариус и пелядь.

По заказу комбината мальков выращивают в специализированных рыбоводческих хозяйствах и выпускают в благоприятную среду после того, как рыбы достигают необходимого для выживания в дикой среде веса. За процессом следят представители Росрыболовства, рыбинспекции и экологи предприятия.

«Для комбината восстановление водных биоресурсов - это долгосрочная инвестиция в природное равновесие региона. Выпуск мальков позволяет поддерживать устойчивую популяцию ценных видов и сохранять естественный баланс экосистем. При этом зарыбление органично дополняет другие природоохранные усилия компании: например, проекты по модернизации очистки сточных вод помогают снижать антропогенную нагрузку на водоемы, тем самым создаются более благоприятные условия для обитания рыбы», - отметила главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова.