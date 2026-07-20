В Кузбассе организуют практикумы по оказанию первой помощи.

На еженедельном аппаратном совещании губернатор Илья Середюк поручил организовать массовое обучение жителей приемам первой помощи.

Губернатор подчеркнул, что подобные инициативы уже работают, но сейчас важно обеспечить максимально полный охват населения в формате практикумов. Эти занятия должны помочь людям в разных жизненных ситуациях. Взрослые и школьники должны пройти обучение в сжатые сроки. Эту задачу губернатор поручил минздраву, департаменту по чрезвычайным ситуациям, главам муниципальных образований. Министерству образования следует организовать практикумы в учебных заведениях.

Глава региона также поручил привлечь к работе ветеранов СВО. Он отметил, что сотрудничество с Ассоциацией ветеранов оказалось эффективным, в том числе при досмотре транспорта на въездах в город Кемерово. Многие герои, вернувшиеся с полей СВО, имеют реальный опыт спасения жизней в боевых условиях, и этот опыт необходимо использовать.

Ранее мы писали, что в Кузбассе нормализуется ситуация с очередями на АЗС, а также за неделю кузбассовцы отдали мошенникам более 19 млн рублей.