Семеро детей попали в больницу Кемерова с отравлениями за неделю

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С 13 по 19 июля в отделение острых отравлений Кемеровской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского попали 24 пациента, среди которых семеро - дети и подростки. Об этом сообщил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Одного взрослого пациента спасти не удалось: он скончался от отравления ядом прижигающего действия. Большинство поступивших уже выписали домой с выздоровлением, остальные продолжают лечение.

В структуре отравлений за неделю на первом месте оказались наркотики. Вторую строчку заняли медицинские препараты, а на третьем месте оказалась бытовая химия. Кроме того, врачи зафиксировали два случая укусов гадюки и оказали помощь одному пациенту с ожогами от борщевика Сосновского.

Специалист напомнил о важности мер предосторожности: хранить лекарства и химию нужно в абсолютно недоступных для детей местах, не смешивать таблетки с алкоголем, не заниматься самолечением, а при любых подозрениях на отравление немедленно звонить по номеру 112.

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