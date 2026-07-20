В Кузбассе суд приостановил горные работы на опасном руднике на 90 суток. Фото: ГУФССП России по Кемеровской области.

В Кузбассе работа по обеспечению безопасности на производственных объектах. Судебные приставы ОСП по Тисульскому району приостановили горные работы на нефелиновом руднике на 90 суток. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области.

Во время проверки специалисты выявили угрозу для жизни и здоровья работников. Эксперты установили, что на участке рудника есть прямая опасность. Суд признал юридическое лицо виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и назначил приостановление деятельности на 90 суток. Судебные приставы Кузбасса исполнили решение суда.

Ранее мы писали, что в Кузбассе нормализуется ситуация с очередями на АЗС, а также за неделю кузбассовцы отдали мошенникам более 19 млн рублей.