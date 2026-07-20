Более миллиона кузбассовцев прошли диспансеризацию с начала 2026 года

Более миллиона кузбассовцев прошли диспансеризацию с начала года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На еженедельном аппаратном совещании обсудили ход диспансеризации в Кузбассе. С начала 2026 года более миллиона жителей региона прошли диспансеризацию и профилактические осмотры - 787,4 тысячи взрослых и 289 тысяч детей.

Диспансеризацию проводят раз в три года для людей от 18 лет и ежегодно для тех, кто старше 40 лет. Обследования различаются в зависимости от пола и возраста. Они помогают выявлять сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, диабет и другие хронические болезни. Если на первом этапе выявляются отклонения, пациента направляют на дополнительные обследования. Это нужно для постановки диагноза, учета у врача и назначения лечения.

Кузбассовцы могут пройти профилактические обследования в поликлинике, врачебной амбулатории или фельдшерско-акушерском пункте по месту прикрепления полиса ОМС. Также медицинские учреждения организуют выездные диспансеризацию на предприятиях.

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